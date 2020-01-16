В Николаеве между двумя компаниями молодых людей произошла громкая разборка. Об этом 15 января сообщили в группе «Поліція Миколаївської області» в Facebook

Стрельба в американской Одессе: семь погибших и десятки раненых © CC0, Pixabay

На место выехали сотрудники полиции. Они выяснили, что между двумя группами людей произошел конфликт.

«Договорившись встретиться и разобраться, с одной из сторон конфликта пришло трое молодых людей, с другой — четверо. Со временем разговор перерос в ссору, а затем один из участников достал пистолет, предварительно, травматического действия, и осуществил несколько выстрелов в направлении оппонентов. В результате стрельбы один из человек получил повреждения ноги, еще один — повреждения на лице и удары по голове», — рассказали в полиции.

Стрелявшие скрылись с места происшествия на Mercedes. Позже правоохранители нашли на одной из улиц района этот автомобиль с одним из беглецов в салоне, а также пистолет, который злоумышленники успели выбросить в мусорный бак.

В отношении стрелявших возбудили уголовное дело о хулиганстве. Им грозит лишение свободы на срок до семи лет.