Двенадцатилетний житель Луганской Народной Республики получил ранения в результате взрыва неизвестного предмета. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 15 января

Более 80 детей в ЛНР стали инвалидами в результате конфликта в Донбассе © Ben Pearce / flickr Сообщается, что в воскресенье, 12 января, в западной части города Миусинска 12-летний мальчик нашел неизвестный предмет, похожий на трубку длиной около 10 см. Он принес его домой, где тот позже взорвался.

К медикам мальчика доставили уже с осколочными ранениями лица. Об этом случае сотрудники больницы Луганска сообщили наблюдателям от ОБСЕ.

В конце 2019 года уполномоченная по правам ребенка ЛНР Юлия Назаренко сообщила, что число детей в республике, ставших инвалидами в результате боевых действий в Донбассе, достигло 85 человек, а за все время конфликта погибли 34 ребенка.

По данным мониторинговой миссии ООН, по состоянию на 1 июня 2019 года всего в Донбассе погибли 147 детей и еще 363 были ранены. Около 23 тысяч детей получили статус жертв войны.