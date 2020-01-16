Давление властей Эстонии на журналистов агентства Sputnik можно назвать цензурой. Об этом сообщила глава агентства Елена Черышева, передает 15 января РИА Новости

Sputnik Эстония продолжает работать в чрезвычайном режиме © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Она напомнила, что «Россия сегодня» является федеральным российским СМИ, унитарным предприятием, неподконтрольным Дмитрию Киселеву. В то же время в письме, которое она получила от эстонской полиции безопасности, значится, что МИА «Россия сегодня» подконтрольно Киселеву, «потому что он ставит подписи».

«Я вам заявляю официально как руководитель представительства, через руки которого проходят множество документов. Подписей Дмитрия Константиновича Киселева я не видела ни на одном финансовом документе. Я их вижу два раза в год на поздравительных открытках "С Новым годом" и "С Международным женским днем"», — подчеркнула Черышева.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с головной организацией — международным информационным агентством «Россия сегодня».

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.