В Кабинете министров Украины 16 января опровергли информацию об отставке премьера страны Алексея Гончарука после того, как в интернете появилась аудиозапись совещания, где предположительно он критикует президента страны Владимира Зеленского

«У президента примитивное понимание экономики»: Гончарука подловили на критике Зеленского © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк в сообщении на официальном сайте украинского правительства.

Разговоры о том, что премьер-министр может сложить свои полномочия, появились после того, как в YouTube выложили две части аудиозаписи общения человека, чей голос схож с голосом премьера, с финансовым блоком правительства и НБУ. В первой он критиковал президента и признавался, что сам является профаном в экономике, во второй — говорил, кто убил экономику страны.