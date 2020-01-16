«Кабинет Министров не располагает информацией о подлинности аудио или видео записи, которые распространяются в сети интернет. Информация об отставке премьер-министра не соответствует действительности», — говорится в сообщении на официальном сайте украинского правительства.
Разговоры о том, что премьер-министр может сложить свои полномочия, появились после того, как в YouTube выложили две части аудиозаписи общения человека, чей голос схож с голосом премьера, с финансовым блоком правительства и НБУ. В первой он критиковал президента и признавался, что сам является профаном в экономике, во второй — говорил, кто убил экономику страны.