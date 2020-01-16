Представители Вооруженных сил Украины утверждают, что за прошедшие сутки зафиксировали 11 случаев обстрела своих позиций в Донбассе, в результате чего погиб военнослужащий. Об этом 16 января сообщает пресс-служба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook

Ищенко рассказал, когда закончится война в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

При этом данные об обстрелах позиций сил ДНР/ЛНР или потерях среди ополченцев пока еще опубликованы не было.

Украинское правительство в апреле 2014 года начало военную операцию против народных республик Донбасса, провозгласивших независимость после государственного переворота. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали 13 тыс. человек.

Вопрос об урегулировании конфликта обсуждается на переговорах в Минске и в рамках «нормандского формата» с участием Украины, России, Германии и Франции, однако в регионе по-прежнему продолжаются вялотекущие перестрелки.

По мнению политолога Михаила Погребинского, прекратить кровопролитие поможет если не отвод сил и средств с обеих сторон по всей линии противостояния, то хотя бы в тех местах, где перестрелки происходят наиболее часто.