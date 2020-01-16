Депутат Госдумы России из Крыма Андрей Козенко рассказал, что одной из улиц жилого квартала в Симферополе было решено присвоить имя убитого в результате теракта главы ДНР Александра Захарченко. Об этом 15 января он сообщил на своей странице в соцсети Facebook

Депутат Госдумы России из Крыма Андрей Козенко уточнил, что данная улица расположена в микрорайоне «Крымская роза».

«Такое решение принято сегодня на заседании Комиссии по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры Симферополя», — написал крымский депутат на своей странице в Facebook.

Козенко подчеркнул, что наименование одной из улиц Симферополя в честь Александра Захарченко станет данью памяти первому руководителю ДНР. Черный донецкий август - месяц знаковых смертей © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Этот человек навсегда останется в нашей памяти и наших сердцах настоящим героем и патриотом, беззаветно преданным своей Родине, которой жители Донбасса так же, как и крымчане, называют Россию», — рассказал депутат

Александр Захарченко был убит в результате теракта 31 августа 2018 года в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина в центре Донецка.