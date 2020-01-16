Для Белоруссии поставки нефти из любой другой страны, кроме России, окажутся минимум на 15% дороже. Об этом рассказал нальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян 16 января в комментарии РИА Новости

Российско-белорусские нефтяные страсти. Поможет ли Лукашенко отставка Медведева © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Для Белоруссии любая нефть на сегодняшний день является менее выгодной по сравнению с российским сырьем. Любая нероссийская нефть для Белоруссии минимум на 15% будет стоить дороже российской нефти», — подчеркнул эксперт.

По его словам, это связано с себестоимостью российской нефти, которая обычно примерно на 3-5% дешевле эталонных марок, с географической близостью двух стран, а также щадящими таможенные и налоговые условия в РФ.

Авакян отметил, что альтернативные поставщики в определенной мере нужны Белоруссии для диверсификации поставок. Но в общем и целом поставки должны соответствовать экономической целесообразности, и в этом плане российская нефть для Белоруссии — наиболее выгодный вариант, заключил он.