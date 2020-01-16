Сегодня Белоруссия покупает только российскую нефть, но на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы ищет альтернативные источники поставок нефти, в частности поставки черного золота из Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.
«Для Белоруссии любая нефть на сегодняшний день является менее выгодной по сравнению с российским сырьем. Любая нероссийская нефть для Белоруссии минимум на 15% будет стоить дороже российской нефти», — подчеркнул эксперт.
По его словам, это связано с себестоимостью российской нефти, которая обычно примерно на 3-5% дешевле эталонных марок, с географической близостью двух стран, а также щадящими таможенные и налоговые условия в РФ.
Авакян отметил, что альтернативные поставщики в определенной мере нужны Белоруссии для диверсификации поставок. Но в общем и целом поставки должны соответствовать экономической целесообразности, и в этом плане российская нефть для Белоруссии — наиболее выгодный вариант, заключил он.