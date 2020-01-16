«У президента примитивное понимание экономики»: Гончарука подловили на критике Зеленского
«У президента примитивное понимание экономики»: Гончарука подловили на критике Зеленского
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«На пленках, которые были распространены сегодня в социальных сетях, я указана как один из участников встречи, где обсуждались экономические вопросы. Любой, знакомый со мной, скажет, что на пленках не мой голос и не мой стиль общения. А если эти переговоры действительно имели место, то я не знаю ни когда, ни где они происходили», — написала Ковалив

Она сопроводила комментарий призывом Keep calm and check twice (Успокойся и проверь дважды — ред.).

Накануне в Сеть слили аудиозапись, сделанную якобы во время совещания у Гончарука. На встрече присутствовали глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, Юлия Ковалив, а также министр финансов Украины Ольга Маркарова.

На записи мужчина, голос которого прописывается Гончаруку, просит помочь объяснить Зеленскому колебания курса доллара и отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов. Он также признается, что сам является в экономике полным профаном.

 