Заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана - Юлия Ковалив отрицает свое участие в скандальном совещании у премьер-министра страны Алексея Гончарука. Об этом она сообщила 16 января на своей странице в Facebook

«У президента примитивное понимание экономики»: Гончарука подловили на критике Зеленского

Она сопроводила комментарий призывом Keep calm and check twice (Успокойся и проверь дважды — ред.).

Накануне в Сеть слили аудиозапись, сделанную якобы во время совещания у Гончарука. На встрече присутствовали глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, Юлия Ковалив, а также министр финансов Украины Ольга Маркарова.

На записи мужчина, голос которого прописывается Гончаруку, просит помочь объяснить Зеленскому колебания курса доллара и отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов. Он также признается, что сам является в экономике полным профаном.