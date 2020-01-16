В Киевской городской государственной администрации (КГГА) заявили, что на улице Антоновича после аварии на теплотрассе восстановлено дорожное полотно вблизи торгового центра Ocean Plaza. Об этом 16 января сообщил сайт РБК-Украина

ЧП около крупнейшего торгового центра украинской столицы Ocean Plaza произошло вечером 13 января. В результате масштабного прорыва теплотрассы ожоги и различные повреждения получили 10 человек, семерых из них госпитализировали. Накануне, 15 января «Киевтеплоэнерго» завершило ликвидацию повреждения трубопровода.

«В настоящее время транспортное движение по улице восстановлено», — приводит слова представителя КГГА издание.

Как уточнили в Киевской администрации, с момента обнаружения прорыва, то есть с вечера 13 января ремонтные бригады работали в круглосуточном режиме. Для восстановления движения по улице Антоновича сотрудникам «Киевавтодора» пришлось заново выстилать два слоя дорожного покрытия. Коммунальное минное поле. Почему киевляне снова утопают в кипятке © kiev.informator.ua | kiev.informator.ua | Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что прорыв тепломагистрали возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza произошел из-за того, что она отработала нормативный срок эксплуатации.

Общественный деятель Александр Скубченко считает, что ответственность за коммунальный коллапс в столице несет государственная власть. «Состояние физической инфраструктуры и инженерных сетей городов Украины — катастрофически ужасное, износ капитальный, капитальных вложений никаких», — уточнил он.