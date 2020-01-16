«Два лидера обсудили ситуацию в сфере безопасности в Сирии, Ливии, протесты в Иране и (инцидент) со сбитым Ираном рейсом PS752 украинских международных авиалиний», — сказал представитель пресс-службы Трампа.
На прошлой неделе украинский Boeing 737, выполнявший рейс в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Иранские военные заявили, что сбили Boeing по ошибке. Самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за крылатую ракету.