Президент США Дональд Трамп обсудил с турецким лидером Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии, Ливии и Иране, в том числе крушение украинского лайнера. Об этом сообщил Белый дом по итогам состоявшегося телефонного разговора двух лидеров, передает 16 января РИА Новости

«Путают Хомейни и Хаменеи». Золотарев о том, как отреагировала Украина на авиакатастрофу в Иране © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк сказал представитель пресс-службы Трампа.

На прошлой неделе украинский Boeing 737, выполнявший рейс в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Иранские военные заявили, что сбили Boeing по ошибке. Самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за крылатую ракету.