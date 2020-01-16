Главное для Украины и украинцев: эксперты о послании Путина Федеральному собранию России
Главное для Украины и украинцев: эксперты о послании Путина Федеральному собранию России
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
Экс-министр отметил, что от планируемых изменений ему «очень тревожно», однако назвал их «довольно ожидаемым базовым вариантом». 

«Сейчас начнутся спекуляции вокруг персоналий, но Путин все равно останется центром принятия решений российской системы», — написал он.

 