Бывший глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин выразил обеспокоенность из-за изменений, инициированных посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом он сообщил 15 января на своей странице в Facebook

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