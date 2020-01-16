Бывший глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин выразил обеспокоенность из-за изменений, инициированных посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом он сообщил 15 января на своей странице в Facebook
Экс-министр отметил, что от планируемых изменений ему «очень тревожно», однако назвал их «довольно ожидаемым базовым вариантом».
«Сейчас начнутся спекуляции вокруг персоналий, но Путин все равно останется центром принятия решений российской системы», — написал он.
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