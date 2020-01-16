Украина еще не отошла от президентства Петра Порошенко в том смысле, что она продолжает чего-то требовать от внешних игроков, полагая, что ей кто-то должен. Это не так. Об этом рассказал политолог Василь Вакаров в недавнем интервью Ukrlife.TV

Пусть Германия приютит у себя украинских нацистов, которых она поддерживает — Монтян © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В связи с этим он напомнил, что в свое время Германия брала на себя обязательство организовать работу банковской системы в Донбассе, но не выполнила свое обещание, и об этом ей даже никто из украинских властей не напоминает.

Вакаров посетовал на то, что если российское руководство дает оценки тем или иным действиям Киева (в частности, похвалила за подписание газового контракта), то у Украины нет единой внешней политики ни по одному из направлений, включая отношения Донбасса и Москвы.