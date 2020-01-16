«Достаточно много людей мыслят эгоцентрично. Мол, нам чего-то должны. Нам никто ничего не должен. Нам ничего не должна Германия», — подчеркнул эксперт.
В связи с этим он напомнил, что в свое время Германия брала на себя обязательство организовать работу банковской системы в Донбассе, но не выполнила свое обещание, и об этом ей даже никто из украинских властей не напоминает.
Вакаров посетовал на то, что если российское руководство дает оценки тем или иным действиям Киева (в частности, похвалила за подписание газового контракта), то у Украины нет единой внешней политики ни по одному из направлений, включая отношения Донбасса и Москвы.