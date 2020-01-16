«Я даже не знаю, с чем это связано. Очевидно, людям нравится, что у нас прорываются трубы, что нас заливает горячей водой. Это или вселенский мазохизм, или люди все стали пофигистами», — категоричен он.
Тем не менее, указал Быстряков, по данным многочисленных соцопросов, у Кличко сохраняется 31% поддержки горожан — это больше, чем у его ближайших преследователей, и это позволяет ему чувствовать себя совершенно спокойно.
Несмотря на заявления властей о том, что украинцы живут все лучше и лучше, добавил композитор, в стране происходит естественный процесс старения инфраструктуры, построенной еще в советское время, и для улучшения ситуации ничего не делается.