Несмотря на прорыв теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza и другие инфраструктурные катастрофы Киева, у действующего мэра украинской столицы Виталия Кличко есть все шансы сохранить свой пост. Об этом рассказал композитор и пианист Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Владимир Быстряков рассказал об инфраструктурном коллапсе в Киеве и новом законе о СМИ

Тем не менее, указал Быстряков, по данным многочисленных соцопросов, у Кличко сохраняется 31% поддержки горожан — это больше, чем у его ближайших преследователей, и это позволяет ему чувствовать себя совершенно спокойно.

Несмотря на заявления властей о том, что украинцы живут все лучше и лучше, добавил композитор, в стране происходит естественный процесс старения инфраструктуры, построенной еще в советское время, и для улучшения ситуации ничего не делается.