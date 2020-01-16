После крушения в Иране украинского «Боинга» в медийном пространстве Украины появилось огромное количество якобы специалистов по вопросам ПВО и Ирана, которые при этом не знают элементарных вещей. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в недавнем интервью Ukrlife.TV

Погребинский рассказал о странностях, которые предшествовали признанию Ираном вины за «Боинг» © Facebook, Михаил Погребинский | Перейти в фотобанк Али Хаменеи с лидером Исламской революции 1979 года Рухоллой Хомейни, причем, чем менее компетентен тот или иной «специалист», тем больше он уверен в собственной правоте.

Кроме того, добавил эксперт, эта трагедия стала поводом для политических спекуляций и традиционных для украинской политики танцев на костях, а один из бывших депутатов заявил, что в иранских расчетах ПВО сидели чуть ли не российские шпионы.

«При этом он даже ни дня в армии не служил. Те же С-300 и С-400 состоят на вооружении и в Греции, и на Кипре, и даже в Турции. Кто там сидит? Полмира закупает российские комплексы ПВО», — подчеркнул Золотарев.

Политолог добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский поступил абсолютно верно, поскольку в непонятной для него ситуации выждал паузу, не стал повторять позицию США и Канады и только потом выразил свое отношение к трагедии.