Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил ушедшего в отставку с поста премьер-министра РФ Дмитрия Медведева за помощь, которая оказывалась полуострову с первых дней возвращения полуострова в Россию. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте» в среду, 15 января

Медведев останется председателем «Единой России» — РИА Новости © РИА Новости, Sputnik | Перейти в фотобанк

«Мы благодарны правительству и лично Дмитрию Анатольевичу за огромную помощь, которая оказывалась Крыму с самых первых дней нашего возвращения в Россию… Все ключевые инфраструктурные проекты российского Крыма реализованы в период работы правительства Медведева и при его непосредственном содействии», — написал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что отставка правительства РФ стала логичным шагом на фоне инициатив президента по изменению Конституции, и пожелал Медведеву «успехов в работе на новом ответственном посту».