Медведев останется председателем «Единой России» — РИА Новости
Медведев останется председателем «Единой России» — РИА Новости
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В среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности.

«Мы благодарны правительству и лично Дмитрию Анатольевичу за огромную помощь, которая оказывалась Крыму с самых первых дней нашего возвращения в Россию… Все ключевые инфраструктурные проекты российского Крыма реализованы в период работы правительства Медведева и при его непосредственном содействии», — написал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что отставка правительства РФ стала логичным шагом на фоне инициатив президента по изменению Конституции, и пожелал Медведеву «успехов в работе на новом ответственном посту».