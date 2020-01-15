Папа Римский Франциск утвердил на должность заместителя государственного секретаря Святого престола 66-летнюю Франческу Ди Джованни. Об этом 15 января сообщает Associated Press

Папа может. Украина готова к встрече понтифика © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Это стало возможным благодаря тому, что нынешний понтифик выступает за постепенное увеличение роли женщин в теократическом государстве. Несколько женщин уже занимают ответственные посты в Ватикане.

В обязанности Ди Джованни будет входить координация отношений Ватикана с межправительственными организациями, в том числе с ООН.

Государственный секретариат — старейшее ведомство в администрации Святого престола, выполняющее дипломатические и политические функции.

Папа Римский Франциск в своем рождественском послании к верующим пожелал Украине мира.