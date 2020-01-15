Впервые в истории Ватикана женщина заняла столь высокий пост.
Это стало возможным благодаря тому, что нынешний понтифик выступает за постепенное увеличение роли женщин в теократическом государстве. Несколько женщин уже занимают ответственные посты в Ватикане.
В обязанности Ди Джованни будет входить координация отношений Ватикана с межправительственными организациями, в том числе с ООН.
Государственный секретариат — старейшее ведомство в администрации Святого престола, выполняющее дипломатические и политические функции.
Папа Римский Франциск в своем рождественском послании к верующим пожелал Украине мира.