Издание «Страна.UA» в среду, 15 января, опубликовало ссылку на запись совещания у премьера Украины Алексея Гончарука, где идет разговор о примитивном понимании экономики президентом Владимиром Зеленским

Накануне заседания фракции «Слуги народа», куда вызвали на ковер министров, в сети опубликовали запись совещания у премьер-министра по курсу гривны, где он допускает неоднозначные заявления в адрес президента, пишет издание.

«У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Он понимает, что есть платежный баланс. Платежный баланс сильно неправильный, а гривна сильно укрепилась», — заявляет на записи мужской голос.

Фесенко: Рейтинговые риски для команды Зеленского связаны с экономикой © Facebook Владимира Фесенко

Премьер говорит, что гипотетически нужно объяснить Зеленскому, что гривна укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами.

«И к нему будет прилетать эта хрень на тему облигаций. Она попадает в голову потому, что там есть туман», — уточнил Гончарук.