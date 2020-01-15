Накануне заседания фракции «Слуги народа», куда вызвали на ковер министров, в сети опубликовали запись совещания у премьер-министра по курсу гривны, где он допускает неоднозначные заявления в адрес президента, пишет издание.
«У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Он понимает, что есть платежный баланс. Платежный баланс сильно неправильный, а гривна сильно укрепилась», — заявляет на записи мужской голос.
Как слышно на ролике, опубликованном на YouTube-канале «Как обмануть президента», во время разговора стороны Гончарук, замглавы Нацбанка Екатерина Рожковой и министр финансов Оксана Маркарова обсуждают курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с президентом.
Премьер говорит, что гипотетически нужно объяснить Зеленскому, что гривна укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами.
«И к нему будет прилетать эта хрень на тему облигаций. Она попадает в голову потому, что там есть туман», — уточнил Гончарук.