В населенном пункте Крыжановка Одесской области в частном учебном заведении «Интерактив» разгорелся скандал из-за агрессивного поведения учительницы по отношению к 8-летнему школьнику, в учебном заведении отрицают жестокость. Данные об инциденте появились в СМИ в среду, 15 января

Посол Венгрии раскритиковал школьное образование на украинском языке © politeka.net

По ее словам, сын Гинкиновой Марат попросился выйти в туалет, однако педагог не позволила ему покинуть класс. Когда ребенок повторил просьбу, ему вновь было отказано. После этого он встал и вышел из класса без разрешения.

На видео видно, как уже на улице учительница наносит ученику удары ногами. Нападение зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

Медики диагностировали у Марата ушиб паховой области, о чем свидетельствует выложенная Гинкиновой справка.

«К сожалению, у нас ЧП. Учились в частной школе "Интерактив", и вот как издеваются там учителя над нашими детьми! К сожалению, директор школы Александр Васильевич прокомментировал: "Мы разговаривали с юристами и видео ускорено, ну и преподаватель не бьет ребенка коленом в пах". Руки у меня до сих пор трясутся!» — прокомментировала видео она.

Обучение в частной школе «Интерактив» в месяц стоит около 9 тыс. гривен/23 тыс. рублей в месяц, а за факультативные занятия нужно доплачивать отдельно.