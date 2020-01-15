Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак останется под арестом, по крайней мере, до 14 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда (ВАКС)

Арестованный экс-министр Грымчак может сбежать и войти в правительство ДНР — НАБУ © скриншот с видео 24tv.ua | скриншот с видео 24tv.ua | Перейти в фотобанк

Защита Грымчака попыталась обжаловать решение Высшего антикоррупционного суда, который в декабре прошлого года продлил срок ареста бывшем чиновнику. Однако Апелляционная палата ВАКС отклонила жалобу.

Экс-замминистра Юрия Грымчака и его помощника задержали с поличным в августе прошлого года при передаче взятки почти в $500 тысяч (33,3 миллиона рублей). Взятку они якобы требовали за лоббирование застройки в историческом центре Киева.