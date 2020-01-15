По версии детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Грымчак мог бежать Россию или ДНР, где, по их данным, ему якобы предлагали пост министра.
Защита Грымчака попыталась обжаловать решение Высшего антикоррупционного суда, который в декабре прошлого года продлил срок ареста бывшем чиновнику. Однако Апелляционная палата ВАКС отклонила жалобу.
Экс-замминистра Юрия Грымчака и его помощника задержали с поличным в августе прошлого года при передаче взятки почти в $500 тысяч (33,3 миллиона рублей). Взятку они якобы требовали за лоббирование застройки в историческом центре Киева.