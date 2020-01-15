Совместные маневры будут называться «Нерушимая устойчивость-2020». Их целью станет отработка методов защиты критической инфраструктуры в Черноморском регионе.
Документ 15 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, посол Беттина Каденбах.
Стороны планируют провести учения с 5 по 9 октября.
«Участники из Украины и стран НАТО будут отрабатывать алгоритмы действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе. Цель — слаженно, своевременно и грамотно реагировать на кибератаки, нападения на порты, захват транспортных путей и другие угрозы», — говорится в сообщении Кабмина.
Участниками маневров станут около 200 военных специалистов.
На саммите в Лондоне в декабре прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь пообещал членство в Альянсе Грузии и Украине, однако, как и прежде, не стал называть конкретные сроки.