Украина и НАТО планируют совместные учения в октябре этого года в Одессе. Об этом 15 января сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины

Украина и НАТО. Доверие к блоку повышается, а уровень армии — нет © пресс-служба президента Украины

Документ 15 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, посол Беттина Каденбах.

Стороны планируют провести учения с 5 по 9 октября.

«Участники из Украины и стран НАТО будут отрабатывать алгоритмы действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе. Цель — слаженно, своевременно и грамотно реагировать на кибератаки, нападения на порты, захват транспортных путей и другие угрозы», — говорится в сообщении Кабмина.

Участниками маневров станут около 200 военных специалистов.

На саммите в Лондоне в декабре прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь пообещал членство в Альянсе Грузии и Украине, однако, как и прежде, не стал называть конкретные сроки.