Президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму после встречи с ним, сообщила пресс-служба Кремля в среду, 15 января

Путин предложил главе ФНС России занять должность премьера © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (ныне Московский государственный технологический университет СТАНКИН) по специальности «системы автоматизированного проектирования», в 1992 году — аспирантуру этого института. Доктор экономических наук.

С 1992 года по 1995 год — директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба. В 1995-1996 годах занимал должность заместителя генерального директора Международного компьютерного клуба, председателя правления Международного компьютерного клуба.

В августе 1998 года был назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. В 1999-2004 годах — заместитель министра Российской Федерации по налогам и сборам.

С 2004 года по 2006 год возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.

В 2007-2008 годах руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

В марте 2008 года был назначен на должность президента группы компаний UFG («ОФГ Инвест») — одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank.

Был назначен руководителем Федеральной налоговой службы 6 апреля 2010 года.

Действительный государственный советник налоговой службы 2 ранга. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2015), орденом Почета (2012).