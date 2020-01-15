«С первого января 2020 года они немного выросли по сравнению с тарифными ставками зарплат в 2019 году, но все равно остаются низкими — чуть больше минимальной зарплаты у врачей, а у медперсонала — меньше, чем минимальная зарплата», — говорится в сообщении.
По данным издания, медсестры без категории получали 2958 гривен (около 7,5 тысячи рублей), а будут получать с января чуть больше, чем 3200 гривен (около 8,3 тысячи рублей). Рентген-лаборанты высшей категории получали около 3300 гривен, теперь будут получать чуть больше, чем 3600 гривен (около 9,3 тысячи рублей).
Врачи-хирурги высшей категории получали до повышения 4600 гривен (около 12 тысяч рублей), а после повышения тарифная ставка составила почти 5100 (около 13,2 тысячи рублей), врачи других специальностей высшей категории будут получать 4772 гривны по сравнению с 4361 гривнами ставки в прошлом году.
Отмечается, что зарплата включает в себя оплату дежурств, премии и другие надбавки.