Тарифные ставки по зарплатам украинских врачей в государственных больницах не превышают 5 тысяч гривен (около 13 тысяч рублей). Соответстсвующую информацию обнародовало 15 января издание «Страна»

«С первого января 2020 года они немного выросли по сравнению с тарифными ставками зарплат в 2019 году, но все равно остаются низкими — чуть больше минимальной зарплаты у врачей, а у медперсонала — меньше, чем минимальная зарплата», — говорится в сообщении.

Кабмин Украины установил ограничения зарплат и премий топ-чиновников — Гончаренко © Андрей Лубенский

Врачи-хирурги высшей категории получали до повышения 4600 гривен (около 12 тысяч рублей), а после повышения тарифная ставка составила почти 5100 (около 13,2 тысячи рублей), врачи других специальностей высшей категории будут получать 4772 гривны по сравнению с 4361 гривнами ставки в прошлом году.

Отмечается, что зарплата включает в себя оплату дежурств, премии и другие надбавки.