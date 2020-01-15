Для отвода сил на новых участках в Донбассе стороны должны подписать дополнение к соглашению 2016 года. Об этом 15 января заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов, передает РИА Новости

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«Мы уверены, что выполнение этих мер способно обеспечить устойчивый режим прекращения огня, однако украинская сторона до сих пор не выполняет свои обязательства, которые, как показала практика разведения на трёх пилотных участках, не были учтены в основном документе», — сказал Якубов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против народных республик Донбасса, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.