Якубов напомнил, что лидеры «нормандской четверки» в Париже в декабре прошлого года заявили о необходимости полного прекращения огня в Донбассе, а также согласования новых участков для разведения войск.
«Мы уверены, что выполнение этих мер способно обеспечить устойчивый режим прекращения огня, однако украинская сторона до сих пор не выполняет свои обязательства, которые, как показала практика разведения на трёх пилотных участках, не были учтены в основном документе», — сказал Якубов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против народных республик Донбасса, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.