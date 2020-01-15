По ее словам, сестра получила рассечение головы и потеряла сознание. Инцидент увидел мужчина, который вызвал скорую помощь.
«Она услышала шум и начала отбегать от здания, но отвалившийся кусок карниза, отбившись от балкона, упал ей на голову. Благодаря этому удар был не такой сильный, как мог быть… Травма мягких тканей, сотрясение. В скорой сказали, что все могло быть намного хуже. Оставили сообщение полиции», — рассказала сестра пострадавшей Екатерина Агафонова-Доброер.
Также она посоветовала одесситам надевать шлемы перед выходом в город.