«Следователи сообщили о подозрении работнику Каховского отдела полиции в сокрытии особо тяжкого преступления (ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины) — убийства, произошедшего 1 января 2020 в г. Каховка», — говорится в сообщении.
Следствием установлено, что старший инспектор по контролю за оборотом оружия Каховского отдела полиции исказил обстоятельства убийства 26-летнего жителя Каховки Херсонской области. С участием полицейского были искусственно созданы условия самообороны и скрыты обстоятельства, следы и факт совершения умышленного убийства, которое совершил его товарищ.Для этого полицейский совершил выстрелы в сторону товарища из оружия, которое принадлежало потерпевшему.
Отмечается, что пострадавший в это время уже находился без сознания.Из-за действий подозреваемого, правоохранительные органы рассматривали ложную версию убийства с целью самозащиты.