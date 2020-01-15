Госбюро расследований сообщило о подозрении в сокрытии преступления полицейскому, товарища которого подозревает в убийстве в Каховке. Об этом 15 января сообщается на сайте ведомства

Украина.ру на Youtube Александр Рар об американо-иранском кризисе и запуске «Турецкого потока»