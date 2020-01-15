«Я бы хотел попросить прощения за задержку и за наш тон", — сказал Роухани.
Он также потребовал от вооруженных сил Ирана предоставить людям больше информации о крушении украинского «Боинга».
«Я хочу, чтобы Генеральный штаб и военные страны пришли и раскрыли народу все (детали — ред.) расследования», — заявил президент.
Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был сбит иранскими военными возле аэропорта Тегерана утром 8 января. На борту авиалайнера находились 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Все они погибли.