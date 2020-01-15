Президент Ирана Хасан Роухани извинился за то, что Иран не сразу признался в ракетной атаке на самолет «Международных авиалиний Украины». Об этом он заявил в эфире иранского телевидения, передает издание «Страна» 15 января

«Я бы хотел попросить прощения за задержку и за наш тон", — сказал Роухани.

Как авиакатастрофа в Иране изменит украинскую политику. Мнение экспертов © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

«Я хочу, чтобы Генеральный штаб и военные страны пришли и раскрыли народу все (детали — ред.) расследования», — заявил президент.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был сбит иранскими военными возле аэропорта Тегерана утром 8 января. На борту авиалайнера находились 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Все они погибли.