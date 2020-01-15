Интеграция в эту структуру поможет украинским производителям участвовать в тендерах НАТО и продавать свою продукцию иностранным заказчикам, а также приближаться к стандартам Альянса.
«Система закупок Агентства НАТО по поддержке и поставках — это своеобразный натовский ProZorro. Мы убеждены, что участие Украины в этой системе сделает сильнее и Украину, и НАТО. Это вписывается в логику действий правительства по созданию новых возможностей для украинских экспортеров. По сути, речь идет о евроатлантической интеграции украинской оборонной промышленности», — заявил Кулеба.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью Ukrlife.net заявил, что у Украины нет шансов стать членом Североатлантического альянса.