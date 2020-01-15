Украина стремится наладить партнерство с Агентством НАТО по поддержке и снабжению, чтобы получить доступ к системе закупок Альянса. Об этом 15 января заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, передает «Цензор. НЕТ»

Плоды евроинтеграции. Большая часть граждан Украины голосует за НАТО © пресс-служба президента Украины

«Система закупок Агентства НАТО по поддержке и поставках — это своеобразный натовский ProZorro. Мы убеждены, что участие Украины в этой системе сделает сильнее и Украину, и НАТО. Это вписывается в логику действий правительства по созданию новых возможностей для украинских экспортеров. По сути, речь идет о евроатлантической интеграции украинской оборонной промышленности», — заявил Кулеба.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью Ukrlife.net заявил, что у Украины нет шансов стать членом Североатлантического альянса.