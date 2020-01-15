Кабинет министров Украины поддержал указ президента Владимира Зеленского о выходе Киева из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом в среду, 15 января, на официальной странице в Facebook сообщило Министерство финансов Украины

«Этот шаг обеспечит уменьшение обязательств Украины в рамках СНГ и будет способствовать защите национальных интересов страны», — говорится в сообщении.

Прощается, но не уходит: почему Украина не спешит выходить из СНГ © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств — участниц СНГ.

Летом 2019 года Украина также вышла из соглашения о координации работ по вопросам экспортного контроля сырья, материалов, оборудования, технологий и услуг, которые могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения и ракетных средств их доставки.