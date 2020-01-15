Издание Handelsblatt опубликовало аналитическую статью о новом российском авианосце «Москва», меняющим баланс сил на морях и океанах. Об этом пишет РИА Новости 15 января

«Его размеры ошеломляют: более 300 метров в длину и 65 метров в высоту. Осадка почти 11 метров, водоизмещение порядка 80 тысяч тонн. Оснащен четырьмя атомными реакторами мощностью 305 мегаватт каждый, которые должны разгонять корабль до 55 километров в час», — сказано в статье.

В ВСУ признали превращение Крыма в «непотопляемый авианосец» © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Несмотря на то что сдача авианосца «Москва» запланирована на 2030 год, она может состояться намного раньше.

«В последние годы амбиции Кремля во внешней политике и политике безопасности существенно выросли. В Сирии российское руководство уже обеспечило себе военно-морскую базу, и на то же самое оно надеется теперь в Ливии», — пишет автор.

Он также указывает, что с новым авианосцем российский флот технически больше не будет уступать американскому. У Штатов будет только количественный перевес.