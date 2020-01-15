По его словам, процесс передачи функций медицинской помощи заключенным от Министерства юстиции Минздраву не завершен. Это привело к систематическим нарушениям законодательства в этой сфере.
«Такое положение реформирования в сфере оказания медицинской помощи заключенным не способствовало уменьшению смертности среди них. Только за последний год наблюдается рост смертности почти на 7% (517 случаев)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что указанное может быть основанием для Европейского суда по правам человека констатировать факты нарушений требований Конвенции о защите прав человека.