Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой повлиять на медреформу в местах заключения. Об этом 15 января сообщается на сайте Офиса генпрокурора

«Душили, били шокером, не давали спать». Житель Мариуполя о пытках в украинских тюрьмах © РИА Новости, Табылды Кадырбеков | Перейти в фотобанк

«Такое положение реформирования в сфере оказания медицинской помощи заключенным не способствовало уменьшению смертности среди них. Только за последний год наблюдается рост смертности почти на 7% (517 случаев)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанное может быть основанием для Европейского суда по правам человека констатировать факты нарушений требований Конвенции о защите прав человека.