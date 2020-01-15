По его словам, власти Украины рассчитывают, что процедура идентификации тел пассажиров рейса завершится до 20 января.
Трепак рассказал, что для опознания у 18 родственников погибших были отобраны биологические образцы, а 11 человек были допрошены.
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение утром 8 января. На борту авиалайнера находились 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Все они погибли.
Вину за уничтожение самолета 11 января признал Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде заявил, что оператор принял пассажирский самолет за приближающуюся крылатую ракету.