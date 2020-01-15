Специалисты опознали тела четырех граждан Украины, которые находились на борту Boeing, разбившегося в Иране. Об этом 15 января на заседании Верховной Рады сообщил заместитель генпрокурора Украины Виктор Трепак, передает РИА Новости

По его словам, власти Украины рассчитывают, что процедура идентификации тел пассажиров рейса завершится до 20 января. Трепак рассказал, что для опознания у 18 родственников погибших были отобраны биологические образцы, а 11 человек были допрошены. Иран раздора: Запад раскололся из-за сбитого украинского "Боинга" © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Вину за уничтожение самолета 11 января признал Корпус стражей исламской революции (КСИР). Командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде заявил, что оператор принял пассажирский самолет за приближающуюся крылатую ракету.