Новым руководителем управления патрульной полиции Украины стала 31-летняя старший лейтенант Алена Стрижак. Она стала первой женщиной, возглавившей областное управление. Об этом в среду, 15 января, сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины

«В своей работе Алена неоднократно доказывала, что является настоящим профессионалом, показала свои лидерские способности. Это командир, который всегда будет вместе с вами и прислушивается к каждому подчиненному. Она требовательна, но всегда включится в любую проблему и готова к общению», — заявил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, представляя Стрижак коллективу.

Патрульным в Харькове пришлось успокаивать пьяного майора полиции при помощи спецсредств © Facebook, Поліція Києва Алена Стрижак присоединилась к патрульной полиции в 2015 году в Днепре. Начинала с патрулирования на линии, затем заняла должность командира роты, а со временем и командира батальона. С сентября 2018 года Стрижак работала в Хмельницком, где была заместителем начальника управления — начальником отдела дежурной службы управления патрульной полиции.

Ранее женщины возглавляли лишь управления полиции в городах: в 2015 году управление патрульной полиции Харькова возглавила Ольга Юськевич, а в 2016 году командиром патрульной службы Борисполя стала Мая Бреславская.