Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе и депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Жан Беленюк решил перекусить прямо во время парламентского заседания. Соответствующее видео корреспондент «Апострофа» Александр Гончаров опубликовал на своей странице в Facebook 15 января

Глаза спят, руки делают. Беленюк отключился прямо во время заседания Рады © Facebook, Александр Гончаров

«Детская загадка: Не мышь и не птица — орешки грызет и в Раде гнездится. P.S.: любое совпадение персонажей загадки с видео прошу считать случайным!» — подписал видео Гончаров.

Комментаторов повеселило это видео: «Спортивное питание», «Чемпион тебя закопает. Имей в виду, у спортсменов очень тонкое чувство юмора».

Стоит отметить, что Беленюк уже не впервые попадает в объектив парламентских корреспондентов. Так, в сентябре прошлого года фотографы засняли депутата спящим во время заседания ВР.