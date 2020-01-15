На кадрах видно, как народный избранник сидит в сессионном зале и активно ест что-то, похожее на семечки или орешки. При этом Беленюк угощает свою коллегу и внимательно смотрит на табло.
«Детская загадка: Не мышь и не птица — орешки грызет и в Раде гнездится. P.S.: любое совпадение персонажей загадки с видео прошу считать случайным!» — подписал видео Гончаров.
Комментаторов повеселило это видео: «Спортивное питание», «Чемпион тебя закопает. Имей в виду, у спортсменов очень тонкое чувство юмора».
Стоит отметить, что Беленюк уже не впервые попадает в объектив парламентских корреспондентов. Так, в сентябре прошлого года фотографы засняли депутата спящим во время заседания ВР.