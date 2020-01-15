Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку относительно безотлагательного вмешательства в ситуацию с торможением реформы уголовно-исполнительной медицины. Об этом 15 января сообщает сайт Офиса генпрокурора

«Процесс плановой передачи функций оказания медицинской помощи осужденным и заключенным Министерства юстиции в Министерство здравоохранения Украины пока фактически не завершен», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в последнее время ответственные центральные органы исполнительной власти не проявили должной активности и фактически затормозили процесс, что крайне негативно повлияло на состояние соблюдения конституционных прав заключенных, что привело к систематичности нарушений требований законодательства в этой сфере.