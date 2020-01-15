Сегодня на тактическом уровне происходит координация Петра Порошенко и Виктора Медведчука, чьи медиа работают в унисон с повесткой «Оппозиционной платформы - За жизнь». Об этом 15 января рассказал политолог Андрей Золотарев в комментарии изданию Украина.ру

Золотарев: Судьба украинского радикала — тюрьма или могила

Что же касается людей Порошенко на канале Рината Ахметова, то их работу специалист считает промахом менеджмента олигарха, из-за чего во время избирательной кампании телеканал «Украина» никак не выстрелил.

«Вряд ли бы суровым мариупольским металлургам понравился бы эпатажный, поедающий землю и целующийся с коровами [лидер Радикальной партии Олег] Ляшко. Сейчас они продолжают эту линию, стремясь понравиться тем, кто за политические проекты Ахметова никогда голосовать не будет», — указал Золотарев.

По его мнению, выборы развеяли иллюзию, что этот телеканал является ресурсом «Оппоблока», так как электорат «Оппоблока» состоит из умеренно «ватного» избирателя, а телеканал «вел вышиватную линию».