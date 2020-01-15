Отмечается, что канцлер выразила соболезнования в связи с катастрофой. Зеленский рассказал, что с первых дней на месте трагедии работала группа украинских специалистов.
Сейчас в Иране остаются те, кто занимается вопросами идентификации и репатриации тел погибших, а также вопросами «черных ящиков».
«Глава украинского государства ожидает эффективного расследования и привлечения к уголовной ответственности виновных в атаке самолета украинских авиалиний, а также компенсации семьям погибших и компании-перевозчику. Президент Украины призвал Германию политически содействовать этому процессу», — говорится в сообщении.