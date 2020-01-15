Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Германию политически содействовать эффективному расследованию авиакатастрофы самолета украинских авиалиний в Иране и компенсации семьям погибших, а также компании-перевозчику. Об этом 15 января сообщается на сайте Офиса президента Украины

Корнилов рассказал об уроке, который Путин, Меркель и Макрон преподали Зеленскому © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Сейчас в Иране остаются те, кто занимается вопросами идентификации и репатриации тел погибших, а также вопросами «черных ящиков».

«Глава украинского государства ожидает эффективного расследования и привлечения к уголовной ответственности виновных в атаке самолета украинских авиалиний, а также компенсации семьям погибших и компании-перевозчику. Президент Украины призвал Германию политически содействовать этому процессу», — говорится в сообщении.