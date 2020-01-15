Больше всего в 2019 году секс-индустрия на Украине была развита в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба департамента Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, передает «056.ua» 14 января

В законе или в тени: проституток Украины поставили перед тяжелым выбором © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Отмечается, что в прошлом году в Одесской области было выявлено 229 проституток, которые попались 626 раз. Второе место заняла Днепропетровщина, где выявили 102 работниц сферы секс-услуг и зафиксировали 182 правонарушения. Замыкает тройку лидеров Херсонская область — там были выявлены 77 проституток, которых в течение года задерживали 106 раз.

В Киеве в 2019 году в занятии проституцией было уличено 70 человек.

Областью с наименее развитой проституцией оказалась Житомирская: за прошлый год там поймали только одного человека, совершившего такое правонарушение.

Всего же на Украине за прошедший год обнаружили 913 человек, совершивших административное правонарушение по статье о занятии проституцией.

Проституция на Украине запрещена, хотя и не является уголовно наказуемой — за нее грозит только штраф. Уголовную ответственность несут исключительно сутенеры и «содержатели мест разврата», за принуждение к занятию проституцией грозит до 7 лет колонии.

При этом со старта работы новой Рады в начале осени 2019 года на Украине активно обсуждается вопрос легализации секс-индустрии. В то время как многие политики высказываются за, а большинство правоохранителей против, сами проститутки «воздерживаются».