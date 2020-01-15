Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что доволен итогом подписания договора с Россией о транзите газа в Европу. Об этом 15 января сообщается на сайте Офиса президента Украины
«Владимир Зеленский отметил, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество», — говорится в сообщении.
Меркель со своей стороны отметила, что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности.
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