«Владимир Зеленский отметил, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество», — говорится в сообщении.

Меркель положила глаз на здание в центре Киева
Меркель положила глаз на здание в центре Киева
© РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк
Меркель со своей стороны отметила, что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности. 