Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что доволен итогом подписания договора с Россией о транзите газа в Европу. Об этом 15 января сообщается на сайте Офиса президента Украины

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