На следующих консультациях Трехсторонней контактной группы в Минске 16 января украинская сторона предложит варианты дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе. Об этом 15 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телефонном разговоре канцлеру Германии Ангеле Меркель

Зеленский обратится к нардепам в Раде относительно децентрализации — СМИ © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Он также сообщил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств.

«Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участки. Это важно для людей», — приводит слова Зеленского сайт Офиса президента Украины.

Также президент выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима «полной тишины» в Донбассе.