Зеленский подчеркнул, что благодаря переговорам в Париже удалось достичь договоренностей о возвращении украинцев, поэтому в настоящее время ведется работа над формированием очередных списков.
Он также сообщил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств.
«Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участки. Это важно для людей», — приводит слова Зеленского сайт Офиса президента Украины.
Также президент выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима «полной тишины» в Донбассе.