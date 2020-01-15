Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива, комментируя будущее голосование за легализацию игорного бизнеса, сравнил коллег от «Слуги народа» с дивизией СС. Он сказал это журналистам в парламенте 15 января, передают «Вести»

Игорный бизнес вне игры? Как МВД борется с тем, что покрывает © РИА Новости, Иван Руднев | Перейти в фотобанк

«К власти дорвались шарлатаны, аферисты, бездари, неучи, любители ЛГБТ-сообществ, действия которых наносят ущерб не только экономике, но и морали нашего общества. Сегодня легализируются пороки, с которыми нужно бороться и которые нужно лечить… Проституция, наркотики — это все, что действующая власть пытается внедрить, это падение морали, разложение нации», — заявил Кива.

Он сказал, что планирует защитить украинский народ от «сумасшедшего дома» и «зеленой чумы» и назвал депутатов от пропрезидентской фракции «Слуга народа» дивизией СС.

В декабре 2019 года Рада провалила голосование за проект закона об игорном бизнесе, и документ отправили на доработку. На следующий день Кабинет министров исключил возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

C момента запрета игорного бизнеса на Украине прокуратура прекратила деятельность 911 нелегальных лотерей.