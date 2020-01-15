В России давно назрела проблема адаптации Конституции к сегодняшним реалиям, а также изменения некоторых пунктов. Но в этом отношении ей нужно быть очень аккуратной. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в комментарии изданию Украина.ру

Украина выдавливает оппозицию, выдавая ее в качестве «пленных» за рубеж — Корнилов © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Путин выступил с предложением изменить Конституцию в части целого ряда политических вопросов, а также счел необходимым провести всенародное голосование о внесении всех этих поправок.

В частности, отметил эксперт, уже давно обсуждается предложение Путина закрепить в главном документе страны приоритет национальных законов над международными, а также поменять другие положения, которые были внесены на волне либеральных реформ 90-х годов.

По его мнению, очень многое будет зависеть от того, с какими формулировками будут вноситься в Конституцию те или иные пункты, потому что свои трактовки высказанных Путиным идей уже появились у некоторых комментаторов и деятелей.

«Каждый отдельный пункт надо обсуждать, потому что дьявол зачастую кроется в деталях. Мы помним, сколько раз меняли Конституцию на Украине, — туда, сюда, потом опять обратно. То они усиливают полномочия президента, то премьера и так далее», — пояснил Корнилов.

Учитывая этот опыт Украины, добавил политолог, России нужно действовать предельно аккуратно, осторожно, выделять каждую запятую, чтобы потом снова не приходилось менять Конституцию.