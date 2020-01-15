Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с предложением изменить Конституцию в части целого ряда политических вопросов, а также счел необходимым провести всенародное голосование о внесении всех этих поправок.
В частности, отметил эксперт, уже давно обсуждается предложение Путина закрепить в главном документе страны приоритет национальных законов над международными, а также поменять другие положения, которые были внесены на волне либеральных реформ 90-х годов.
По его мнению, очень многое будет зависеть от того, с какими формулировками будут вноситься в Конституцию те или иные пункты, потому что свои трактовки высказанных Путиным идей уже появились у некоторых комментаторов и деятелей.
«Каждый отдельный пункт надо обсуждать, потому что дьявол зачастую кроется в деталях. Мы помним, сколько раз меняли Конституцию на Украине, — туда, сюда, потом опять обратно. То они усиливают полномочия президента, то премьера и так далее», — пояснил Корнилов.
Учитывая этот опыт Украины, добавил политолог, России нужно действовать предельно аккуратно, осторожно, выделять каждую запятую, чтобы потом снова не приходилось менять Конституцию.