В Житомирской области правоохранительные органы задержали четырех правонарушителей, которые удерживали и эксплуатировали пять украинцев и одного белоруса. Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры в среду, 15 января

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«В ходе обысков 15 января 2020 г. в одном из зданий, которое они занимали, выявлено 6 человек (один из них гражданин Беларуси), которых насильно удерживали в ненадлежащих условиях проживания и питания с целью трудовой эксплуатации. Также обнаружены предметы огнестрельного нарезного оружия, боеприпасы, взрывчатку», — сообщает прокуратура.

По версии следствия, четыре человека организовали укрывательство людей и, отобрав документы, использовали их в различных целях, в том числе на строительстве и ремонтах объектов.

При обращении с ними фигуранты применяли насилие, привлекали других лиц для контроля их перемещения с запретом покидать места так называемого «проживания» и «работы».

Указанное уголовное производство расследуется Нацполицией. Следственные действия продолжаются.