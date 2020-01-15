Эстафету коммунальных катастроф на Украине подхватил Львов. Прорыв канализационной трубы произошел на Научной улице, сообщают 15 января пользователи Facebook

Хлынувшая вода затопила территорию школы и близлежащие дворы. Теперь местные жители вынуждены преодолевать потоки и водопады, жалуясь на бездействие коммунальщиков.

«Ура! Можно сплавом на плотах заниматься, не выезжая из Львова! Теперь я верю, что коммунальные службы думают про людей», — написал один из комментаторов опубликованной видеозаписи.

Кипяток залил проезжую часть: в Киеве прорвало очередную трубу © РИА Новости, Вадим Жернов | Перейти в фотобанк

В последующие дни не выдержали теплосети в Соломенском районе Киева и на улице Семьи Издыковских.

По словам киевлян, столичный мэр Виталий Кличко «запустил сеть термальных источников».