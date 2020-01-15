Хлынувшая вода затопила территорию школы и близлежащие дворы. Теперь местные жители вынуждены преодолевать потоки и водопады, жалуясь на бездействие коммунальщиков.
«Ура! Можно сплавом на плотах заниматься, не выезжая из Львова! Теперь я верю, что коммунальные службы думают про людей», — написал один из комментаторов опубликованной видеозаписи.
Вечером 13 января после прорыва теплосети возле киевского ТРЦ Ocean Plaza кипятком затопило дорогу и магазины. Ожоги получили 10 человек.
В последующие дни не выдержали теплосети в Соломенском районе Киева и на улице Семьи Издыковских.
По словам киевлян, столичный мэр Виталий Кличко «запустил сеть термальных источников».