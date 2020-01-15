Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию предложил ряд поправок в Конституцию, написала газета «Взгляд» 15 января

Глава государства предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты РФ, более строго ограничить количество президентских сроков, закрепить в Конституции статус и роль Госсовета, а также принципы единой системы публичной власти.

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Кроме того, президент считает нужным доверить Госдуме не только согласование, но и утверждение кандидатуры премьера.

По словам Путина, за президентом, безусловно, должно сохраняться право определять задачи и приоритеты деятельности правительства, право отстранять от должности председателя правительства, его замов и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия.

Путин также предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию.