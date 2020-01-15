Правоохранители задержали второго из семи человек, которых официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Об этом 15 января сообщает «Следствие.Инфо» со ссылкой на адвоката пойманного Ирину Бигунец

Суд отправил под арест предполагаемого организатора убийства Амины Окуевой © Фото: Нацполиция Украины Андрей Кравченко.

Он также является одним из семи подозреваемых в процессах по убийствам директора компании Caparol Павла Зможного (произошло в 2016 году) и начальника отдела рекламы киевского метрополитена Павла Миленького.

«Задержание произошло сегодня утром, 15 января, неподалеку от его дома. Пока неизвестно, объявили ли ему подозрение», — говорится в материале.

В прокуратуре и полиции Киевской области подтвердили факт задержания, но отметили, что оно связано с другим преступлением.

По словам руководителя пресс-службы полиции Киевской области Николая Жуковича, речь идет об убийстве киевского предпринимателя в 2014-м году. Детали Жукович не раскрыл.