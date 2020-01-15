Имя задержанного — Андрей Кравченко.
Он также является одним из семи подозреваемых в процессах по убийствам директора компании Caparol Павла Зможного (произошло в 2016 году) и начальника отдела рекламы киевского метрополитена Павла Миленького.
«Задержание произошло сегодня утром, 15 января, неподалеку от его дома. Пока неизвестно, объявили ли ему подозрение», — говорится в материале.
В прокуратуре и полиции Киевской области подтвердили факт задержания, но отметили, что оно связано с другим преступлением.
По словам руководителя пресс-службы полиции Киевской области Николая Жуковича, речь идет об убийстве киевского предпринимателя в 2014-м году. Детали Жукович не раскрыл.