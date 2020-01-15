Бывший заместитель министра экономики Украины Юрий Бровченко стал фигурантом еще одного уголовного дела, сообщило 15 января агентство "Украинские новости" со ссылкой на адвоката экс-чиновника Сергея Стретовича

На этот раз Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило ему обвинение в «присвоении и растрате путем злоупотребления служебным положением».

В октябре прошлого года Бровченко задержали сотрудники СБУ в аэропорту «Борисполь» по подозрению в госизмене.

Подозреваемый в госизмене экс-замминистра Бровченко вышел из СИЗО © commons.wikimedia.org, Korniichuk v

Суд в Киеве арестовал Бровченко с правом залога в 136 тыс. долларов. Позже апелляционный суд в Киеве снизил размер залога до 23,7 тыс. долларов. В конце ноября экс-замминистра вышел из СИЗО под залог.

По словам адвоката, с Бровченко не сняли обвинение в государственной измене, но его делом занимается уже не СБУ, а Антикоррупционное бюро. Ему продлили запрет на выезд за границу.