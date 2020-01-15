На этот раз Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило ему обвинение в «присвоении и растрате путем злоупотребления служебным положением».
В октябре прошлого года Бровченко задержали сотрудники СБУ в аэропорту «Борисполь» по подозрению в госизмене.
По версии следствия, бывший заместитель министра экономики заключил с иностранной компанией убыточный контракт на поставку линии по производству артиллерийских снарядов на сумму 16,5 млн долларов. Он и его сообщники заработали на этой сделке порядка 8,2 млн долларов.
Суд в Киеве арестовал Бровченко с правом залога в 136 тыс. долларов. Позже апелляционный суд в Киеве снизил размер залога до 23,7 тыс. долларов. В конце ноября экс-замминистра вышел из СИЗО под залог.
По словам адвоката, с Бровченко не сняли обвинение в государственной измене, но его делом занимается уже не СБУ, а Антикоррупционное бюро. Ему продлили запрет на выезд за границу.