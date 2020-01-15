Одним из потенциальных ресурсов, который в настоящее время не используется в республике, эксперт назвал естественный сток рек. Для питья эта вода непригодна, но ею, по мнению Рябова, можно орошать поля.
Другой тактикой может стать перекачка питьевой воды с материка — Краснодарского края.
Опреснение морской воды эксперт считает слишком дорогостоящим подходом, который на сегодняшний день не может массово применяться в Крыму.
Ранее Украина обеспечивала 85% потребностей крымчан в пресной воде — она поступала из Днепра через Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды с территории Украины была полностью прекращена.