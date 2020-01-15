Крым может решить проблему питьевой воды с помощью обустройства специальных каналов, которые будут прокачивать ее из Краснодарского края, считает климатолог Владимир Рябов. Об этом он рассказал в комментарии изданию «MK», опубликованном в среду, 15 января

Воду из Днепра готовят к возвращению в Крым? © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк назвал естественный сток рек. Для питья эта вода непригодна, но ею, по мнению Рябова, можно орошать поля.

Другой тактикой может стать перекачка питьевой воды с материка — Краснодарского края.

Опреснение морской воды эксперт считает слишком дорогостоящим подходом, который на сегодняшний день не может массово применяться в Крыму.

Ранее Украина обеспечивала 85% потребностей крымчан в пресной воде — она поступала из Днепра через Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды с территории Украины была полностью прекращена.