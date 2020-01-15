Уточняется, что самолет распылил топливо над Кадахи (пригород Лос-Анджелеса, штат Калифорния). Среди 44 пострадавших 20 — дети.

По делу о крушении украинского самолета арестованы несколько человек – власти Ирана
По делу о крушении украинского самолета арестованы несколько человек – власти Ирана
© Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк
Больше всего пострадали ученики начальной школы Park Avenue, которая находится в 20 километрах от аэропорта. У всех пострадавших диагностировали незначительный вред здоровью, госпитализация не потребовалась.

Очевидцы сообщили, что услышали громкий свист, почувствовали запах топлива, а позже ощутили раздражение в глазах.