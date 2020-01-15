Уточняется, что самолет распылил топливо над Кадахи (пригород Лос-Анджелеса, штат Калифорния). Среди 44 пострадавших 20 — дети.
Больше всего пострадали ученики начальной школы Park Avenue, которая находится в 20 километрах от аэропорта. У всех пострадавших диагностировали незначительный вред здоровью, госпитализация не потребовалась.
Очевидцы сообщили, что услышали громкий свист, почувствовали запах топлива, а позже ощутили раздражение в глазах.
UPDATE***— L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) 14 января 2020 г.
All PTs below evaluated by FF and released w/ minor inj-denying xport to hosp.
Park Ave Elem #Cudahy
31 patients (20 children & 11 adults) |
Tweedy Elem #SouthGate
6 patients |
Graham Elem #FlorenceGraham
1 adult patient |
San Gabriel Elementary #SouthGate 6 patients