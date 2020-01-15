ЧП с самолетом произошло в Соединенных Штатах. В результате сброса авиатоплива экипажем самолета Boeing 777-200 компании Delta Air Lines из-за аварийной ситуации пострадали не менее 44 человек, сообщает 14 января пожарная служба Лос-Анджелеса в Twitter

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