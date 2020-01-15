Украина окажет всестороннюю поддержку, в том числе юридическую и финансовую, родным и близким погибших в авиакатастрофе в Иране. Об этом 15 января сообщил премьер Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале

«Правительство в течение недели выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 000 гривен (около 500 тысяч рублей) помощи. Единовременная материальная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена до получения семьями всех страховых выплат», — написал Гончарук.

«Там было что-то не так». Эксперты о гибели украинского самолета в Иране © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Также Украина настаивает на компенсациях от правительства Ирана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции.