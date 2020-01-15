«Правительство в течение недели выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 000 гривен (около 500 тысяч рублей) помощи. Единовременная материальная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена до получения семьями всех страховых выплат», — написал Гончарук.
Также Кабмин Украины проконтролирует осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией. Каждой семье погибшего предусмотрены выплаты в размере 250 000 СПЗ (специальные права заимствований), что составляет примерно 345 000 долларов.
Также Украина настаивает на компенсациях от правительства Ирана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции.