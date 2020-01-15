В среду в Раде рассматривают законопроект об изменениях в Конституцию, касающихся децентрализации. Сообщается, что Зеленский может обратиться к нардепам именно по поводу принятия этого законопроекта.
Во внесенном президентом документе «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта. При этом в тексте не упоминается особый статус для неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, который Киев должен предоставить региону согласно Минским соглашениям.
Кроме того, ряд оппозиционных фракций раскритиковали этот законопроект, отмечая, что предложенные изменения, наоборот, концентрируют власть в руках президента.