Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 15 января, выступит в Верховной Раде Украины. Об этом сообщается на сайте Klymenko Time

Западные посольства в Киеве раскритиковали законопроект Зеленского о децентрализации © пресс-служба Президента Украины | пресс-служба Президента Украины | Перейти в фотобанк Сообщается, что Зеленский может обратиться к нардепам именно по поводу принятия этого законопроекта.

Во внесенном президентом документе «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта. При этом в тексте не упоминается особый статус для неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, который Киев должен предоставить региону согласно Минским соглашениям.

Кроме того, ряд оппозиционных фракций раскритиковали этот законопроект, отмечая, что предложенные изменения, наоборот, концентрируют власть в руках президента.